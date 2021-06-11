Порядка 600 бригад «Россети Северный Кавказ» будут дежурить в праздники в честь Дня России

Фото: Россети.

В состоянии повышенной готовности будут находиться 597 бригад в количестве 2424 специалистов, оснащенных 825 единицами спецтехники. Энергетики укомплектованы всеми необходимыми материалами и средствами защиты.

На территории производственной деятельности компании на случай возникновения нештатных ситуаций будут задействованы: в Ставропольском крае - 283 бригады (1 039 энергетиков и 293 единицы автотехники); в Дагестане - 678 энергетиков (173 бригады, 294 единицы спецтехники); в Чеченской Республике - 117 энергетиков (27 бригад, 43 спецмашины); в Карачаево-Черкесии - 48 бригад (285 энергетиков, 61 спецмашина); в Северной Осетии - 135 специалистов (17 бригад, 36 единиц автотехники); в Ингушетии - 78 энергетиков (26 бригад, 70 спецмашин); в Кабардино-Балкарии - 92 специалиста (23 бригады, 28 единиц спецтехники).

Кроме того, под особым контролем компании - работа оборудования электрических сетей и подстанций, осуществляющих электроснабжение важнейших объектов жизнеобеспечения. В этой связи территориально рассредоточено 143 резервных источника энергоснабжения (РИСЭ), готовых обеспечить в любой момент в случае необходимости подключение социально значимых и жизненно важных объектов.

Для потребителей продолжает работу круглосуточная бесплатная «Горячая линия» холдинга «Россети»: 8-800-220-0-220, а также портал светлая-страна.рф.