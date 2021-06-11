Лжеброкер обманул жительницу Изобильного и украл у нее 250 тысяч рублей

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что жительница города Изобильного стала жертвой мошенника и потеряла 250 тысяч рублей. Он представился брокером и пообещал помочь ей выгодно вложить деньги в активы.

Мошенник позвонил по телефону, использовал классическую схему. Потерпевшая переводила деньги частями на интернет-кошелек и банковский счет. Когда 250 тысяч ушли, ушел и лжеброкер. Тут 43-летняя ставропольчанка опомнилась и позвонила в полицию.

Следователи завели уголовное дело, преступника ищут. Неизвестно, сколько еще людей он обманул.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае задержали экстрасенса, который вымогал деньги у жителей региона. Причем он действовал не один, а в составе группировки. С 2017 года они украли почти 10 миллионов рублей.