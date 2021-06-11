Коронавирус стал причиной психических расстройств у жителей Ставрополья

Медики Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 рассказали, что после кризисного 2020 года число жалоб на депрессии, тревогу и т.д. увеличилось. Они пришли к выводу, что коронавирусная инфекция может стать причиной ухудшения психического состояния, а также долгое пребывание в карантине стало еще одним неблагоприятным фактором.

- Из серьезных последствий у пациентов, перенесших коронавирус, мы отмечаем органические поражения мозга, влияющие на качество психических процессов, обострение тревоги, депрессии, выраженное падение когнитивных функций у людей трудоспособного возраста, - заявил ассистент кафедры психиатрии, заведующий 14-м отделением СККСПБ №1, кандидат медедицинских наук Юрий Шикин.

По словам медиков, чтобы полностью восстановить психическое здоровье нужно от полугода до 12 месяцев. Все зависит от того, в каком состоянии был пациент до того, как заразился коронавирусом.

Из ярких признаков: рассеянность, высокая утомляемость, депрессия, дефицит внимания и ухудшение памяти.