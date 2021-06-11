На Ставрополье заявили о минировании девяти детсадов и нескольких школ

Анонимы сообщили о минировании десятка образовательных учреждений Ставропольского края. Информация появилась примерно в одном время. Полиция уже проверяет сообщения на достоверность.

- Сегодня в девять детских садов Ставрополя, а также в несколько школ в Шпаковском округе поступили анонимные сообщения о минировании этих учреждений, - цитирует свой анонимный источник "Интерфакс-ЮГ и Северный Кавказ".

Пока что официальной информации нет, "КП-Северный Кавказ" следит за развитием событий.

Напомним, совсем недавно полиция опровергла информацию о минировании аэропорта в Махачкале. Всех сотрудников и посетителей эвакуировали, вызвали кинологов. Никакой взрывчатки, к счастью, не нашли. Звонок о минировании также был анонимен.