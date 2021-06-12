В Ставрополе прошли ливень и град размером с горошину. Об этом сообщают местные жители и корреспондент "КП-Ставрополь", который выглянул в окно.

- Небо хмурилось уже давно. Многое, в том числе данные карты осадков, говорило о том, что скоро что-то начнется. Но в какой-то момент подумал, что, может, обойдется. Дождь, однако, начал лить резко и за минут превратился в ливень, - рассказывает журналист Антон Шаповалов.

Из-за празднований Дня России горожане встретили дождь на улице. Таких оказалось много, поскольку к тому же было жарко.

- Зато теперь не жарко. Свежо. Поэтому как под летним душем оказалась. У кого нет горячей воды - это приятный бонус, - говорит местная жительница в одном из чатов города. - Сочувствую байкерам, которые стояли на площади Ленина. Они, наверное, все промокли. Их там много было.

Ранее ГУ МЧС по Ставропольскому краю предупреждало, что в Ставропольском крае установится непогода. В некоторых частях региона будут идти кратковременные осадки, возможны град и гроза. Гидрометцентр дополняет прогноз сведением, что в воскресенье в Ставрополе будет идти сильный дождь.