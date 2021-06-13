На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 62 человека

За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 62 человек. Число зараженных достигло 55602. За сутки скончались еще пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1579. Есть и хорошие новости: за вчерашний день болезнь победили еще 38 человек. Всего в нашем крае выздоровели 52810.

- Продолжается тестирование на COVID-19, в целом выполнено 1 миллион 918 тысяч исследований. Новые факты передачи инфекции есть, с заболевшими работают врачи, - поделился глава Ставрополья с подписчиками в сети.

Ранее Владимир Владимиров сообщил о происшествии с главой Кисловодска.

- Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь.