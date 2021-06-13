В Дагестане подросток спас жизнь тонувшему ребенку

Фото: пресс-служба МВД России по республике Дагестан

История произошла 11 мая 2020 года в Дербентском районе Дагестана. Там 16-летний Мусабек Календаров пришел искупаться на реку Дарвагчай. Он увидел, как тонет 9-летний мальчик.

Мусабек понимал, что без посторонней помощи его маленький односельчанин не справится. Подросток бросился в воду, сумел преодолеть сопротивление быстрой реки и вытащить 9-летнего мальчика.

А накануне замминистра внутренних дел по Республике Дагестан генерал-майор полиции Дмитрий Гутыря встретился с 16-летним героем.

За неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, Дмитрий вручил мужественному дагестанцу нагрудный знак, диплом и памятную книгу «Горячее сердце».

- Мусабек, который мечтает стать военным врачом, еще больше убедился в правильности своего выбора, считая спасение жизни людей своим призванием!- прокомментировали в пресс-службе республиканского управления МВД.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе губернатор наградил посмертно 8-летнего мальчика, спасшего тонущего ребенка. В 2019 году мальчик ценой своей жизни спас тонущего ребенка в поселке Горном Петровского городского округа.