Голосование за гим Ставрополья продлили до 30 июня из-за очного этапа опроса

Голосование за лучший гимн Ставропольского края продлили до конца месяца, чтобы больше местных жителей смогли принять участие в опросе. Ранее это можно было сделать только через интернет-ресурсы, теперь в регионе организовывают пункты очного голосования.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о конкурсе проектов гимна Ставрополья. До этого край никогда не имел собственной официальной песни, это первый опыт. На конкурсе представили множество работ, которые сначала проверили жюри, а после отправили на суд народу.

Оставить свой голос за лучший вариант гимна можно на портале ставкрай26.рф. даже заслуженный артист России Игорь Барташ призвал ставропольчан проявить активность в этом вопросе.