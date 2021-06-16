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Общество16 июня 2021 19:56

Голосование за гим Ставрополья продлили до 30 июня из-за очного этапа опроса

Не все жители региона смогли принять участие онлайн, поэтому пришлось организовывать пункты в "реальной жизни"
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Голосование за лучший гимн Ставропольского края продлили до конца месяца, чтобы больше местных жителей смогли принять участие в опросе. Ранее это можно было сделать только через интернет-ресурсы, теперь в регионе организовывают пункты очного голосования.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о конкурсе проектов гимна Ставрополья. До этого край никогда не имел собственной официальной песни, это первый опыт. На конкурсе представили множество работ, которые сначала проверили жюри, а после отправили на суд народу.

Оставить свой голос за лучший вариант гимна можно на портале ставкрай26.рф. даже заслуженный артист России Игорь Барташ призвал ставропольчан проявить активность в этом вопросе.