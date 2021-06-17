В Кабардино-Балкарии обязали перевести треть работников на удаленку из-за COVID-19

Глава КБР Казбек Коков подписал указ о введении дополнительных коронавирусных мер в республике. С 19 июня треть работников каждого предприятия должны будут перейти работать на удаленный режим работы.

- Осуществить перевод не менее 30% штатных работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, включая работников из числа граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, на дистанционную работу, - сказано в документе.

Исключения составляют те категории работников, без очного присутствия которых невозможно будет наладить жизнь производства. Например, сотрудники органов власти. Также находится на рабочем месте смогут те, кто вакцинировался.

Также в КБР запретили массовые мероприятия. Но это не полный список ограничений, которые могут ввести в ближайшее время: подробнее в материале "КП-Северный Кавказ".

На 17 июня заразились больше 24,5 тысяч человек, в том числе 16 - за последние сутки. Выздоровели 23 813 человек, скончался 481.