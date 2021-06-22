В Невинномысске на базе городской поликлиники работает круглосуточный прививочный пункт

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Невинномысске на базе городской поликлиники №1 с мая круглосуточно работает прививочный пункт. Там прошли вакцинацию около 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

По словам замглавного врача по медицинской части Ирины Криковой, такой режим работы себя оправдывает. Она утверждает, что это удобно для работающих. Не секрет, что многие могут привиться только после того, как закончился рабочий день.

В Невинномысске готовы к продолжению иммунизационной кампании против COVID-19. В городе на сегодняшний день работают 4четыре стационарных и пять мобильных прививочных пунктов.

Накануне город получил новую партию вакцины – 800 доз. В целом в крае запас обоих ее компонентов составляет более 125 тысяч доз.

На сегодняшний день в Невинномысске зафиксировано 2826 случаев заболевания. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у троих жителей. В регионе за сутки заразились 88 человек. еще 6 пациентов скончались.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае санаториям могут запретить принимать гостей без прививки от коронавируса.

Такая мера необходима, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости на курортах нашего региона, уверены представители отрасли.

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