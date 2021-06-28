Глава винного предприятия КБР уклонилась от уплаты налогов в 28 млн рублей

СУ СК России по Кабардино-Балкарии сообщило, что местная жительница, глава предприятия по производству и продаже вина подозревается в неуплате 28,1 млн рублей налогов.

По данным следствия, она в период с 2016 по 2019 год фальсифицировала декларации и не делала налоговые отчисления. Таким образом она "сэкономила" большую сумму. Следователи возбудили уголовное дело по статье "уклонение от налогов", женщина знает о вменяемом ей преступлении.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что мужчина из Карачаево-Черкессии попытался убить помощника прокурора, пока тот обедал в кафе. Он напал на него с ножом, пытаясь перерезать горло, но его остановили.

Также жительница Ставропольского края похитила 4 миллиона рублей налогов. В апреле 2019 года продала недвижимое имущество, а после сделки декларацию не предоставила.