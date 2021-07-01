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Звезды1 июля 2021 14:54

На Ставрополье закончился опрос за первый в истории гимн региона

Комиссия отправит проект в краевую Думу для согласования
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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30 июня завершилось голосование за первый в истории Ставропольского края гимн региона. Конкурс проектов проходил в несколько этапов, а сам опрос продлили до конца месяца - чтобы больше граждан приняли в нем участие.

Сначала жюри отобрало пять лучших песен, а затем отправило на этап народного голосования. Местные жители могли оставить голос как в онлайн, так и в офлайн формате. Сейчас комиссия занимается подсчетом голосов, а затем отправит гимн-победитель в краевую Думу.

В скором времени Ставропольский край будет иметь новый отличительный символ на ряду с госсимволикой.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что заслуженный артист России Игорь Барташ призвал ставропольцев принять участие в народном опросе за гимн региона.