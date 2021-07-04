Глава Железноводска сообщил о старте флешмоба «Фото с мечом»

В Железноводске запустили влешмоб «Фото с мечом». С инициативой к главе курорта обратился один из ставропольцев после того, как меч Бештау вновь установили на прежнем месте. Ранее меч неоднократно ломали вандалы. В последний раз он простоял целым менее суток.

Идею флешмоба поддержал глава курорта Евгений Моисеев. Он пообещал репостить в сторис лучшие кадры и сфотографироваться там самому.

- Приезжайте к нам на Комсомольскую поляну, фоткайтесь с мечом и подписывайте уникальной надписью, потом тегните меня или пришлите мне в директ, - написал Моисеев в Инстаграм.