Мать с ребенком, которого избили в детсаду в Ставрополе, получат помощь психолога

Детский омбудсмен Ставропольского края Светлана Адаменко сообщила, что матери и ее избитому в детском саду сыну предложили бесплатно получить психологическую помощь. Специалист ускорит восстановление ребенка после травмы.

- Считаем, что сегодня пробел в законодательстве, позволяющий бесконтрольно и некачественно оказывать услуги детям индивидуальными предпринимателями, необходимо исправлять, – заявила уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, мама пострадавшего ребенка Виктория пришла за сыном и увидела ссадины на его теле. Нянечка, работающая в садике, рассказала, что мальчика избил муж хозяйки. Со слов работницы сада, этот случай не первый и страдают, как правило те дети, которые еще не научились говорить.

Виктория пострадавшего мальчика вызвала скорую. В итоге ребенок был госпитализирован в горбольницу №4. Медики сняли побои, после чего мама заявила о случившемся в полицию и рассказала о ЧП на своей странице в социальных сетях.

Делом уже занимается МВД, СК и прокуратура. На хозяйку детского сада завели уголовное дело.