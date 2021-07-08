Вакцину от коронавируса в Ставропольском крае сделали более 400 000 человек

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиром озвучил новые данные по коронавирусу в регионе. По информации на 8 июля, еще у 180 человек подтвердился диагноз Covid-19. Таким образом общее число заболевших за всю пандемию превысило 58,5 тысяч человек. 88 человек за последние сутки были выписаны из-под медицинского наблюдения (общее число выздоровевших - почти 54,5 тысячи). К сожалению, шесть пациентов спасти не удалось (всего в регионе зафиксировано 1725 смертей от коронавируса).

Владимиров напомнил, что единственным способом остановить пандемию является вакцинация. Прививку от коронавируса в Ставропольском крае сделали уже более 400 тысяч человек.

Список пунктов вакцинации смотрите по ссылке.