В Ставропольском крае 38 больных COVD-19 подключены к аппаратам ИВЛ

На Ставрополье 38 заболевших коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам ИВЛ. При этом в больницах региона находятся 203 «тяжелых» пациента. Состояние еще 779 человек оценивается как средней тяжести.

По данным ставропольского Минздрава, в стационарах края на данный момент проходят лечение 1024 пациента.

- Прирост за день составил 0,29%, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что за прошедшие сутки вирус выявлен еще у 180 человек. У одного из заболевших заболевание протекает бессимптомно.