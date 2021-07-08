180 ставропольцам поставили диагноз «острая коронавирусная инфекция»

Количество ставропольцев, заболевших Covid-19, продолжает расти. По данным на 8 июля 2021 года, диагноз «острая коронавирусная инфекция» поставлен 180 пациентам. За прошлые сутки заболевших было меньше - 169.

Общее число заразившихся Covid-19 превысило 58,5 тысяч человек. Выздоровели 54,4 тысячи человек (88 - за последний день), скончались - 1725 (6 смертей за минувшие сутки).

Губернатор Ставропольского края напомнил о необходимости вакцинироваться для того, чтобы остановить пандемию. Сейчас прививку от коронавируса сделали более 400 тысяч ставропольцев. План по вакцинации выполнен на 30%. Список пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, смотрите по ссылке.