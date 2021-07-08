В 2021 году на Ставрополье отремонтируют более 255 км дорог за миллиард рублей

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщили, что в 2021 году в регионе починят свыше 255 километров дорог за миллиард рублей. Работы пройдут по программе "Развитие транспортной системы Ставрополья".

Большое внимание уделят дорогам сел, хуторов и поселков, а также местных трасс. Они являются артериями, которые соединяют небольшие поселения с городами. Поэтому жителям важно, чтобы они были отремонтированы.

В частности, в этом году завершат работы на дороге Георгиевск - Андреевский - Солдато-Александровское. А также планируют ремонт в селе Уваровском Курского округа и примыкания к дороге Новоалександровск - Красногвардейское - поселок Медвежинский в Красногвардейском округе.

- Люди более 50 лет живут с гравийными дорогами. Данные работы позволят заменить покрытие на асфальтобетонное, и местные жители уже получат благоустроенную транспортную систему, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.