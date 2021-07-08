Банда серийных воров пойдет под суд за кражи в полмиллиона рублей на Ставрополье

СУ СК России по Ставропольскому краю завершило расследование дела о серии ограблений, совершенных преступной бандой. Четверо уроженцев соседней республики приехали в край, чтобы обворовывать магазины средь бела дня.

По данным следствия, мужчины "работали" в Зеленокумске, Георгиевске, Ставрополе и Минводах. Они искали магазины электронной техники и разворачивали проверенный план: один стоит на входе, второй отвлекает продавцов, остальные тихо ломают замки и выносят технику в рюкзаках.

Эта схема работала до тех пор, пока однажды сотрудники не заметили воровство. Однако догнать банду не успели, но сообщили в полицию и дали показания. Позже сотрудники правопорядка задержали всех четверых.

Ворованное сбывали перекупщикам, на этом они смогли заработать больше полумиллиона. Часть похищенного нашли и вернули владельцам.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о группе преступников, которые организовали незаконное подпольное казино в Ставропольском крае. По данным ведомства, в декабре 2019 года двое мужчин в одном из помещений Ставрополя установили игровое оборудование. Там же они организовали притон с азартными играми. Позже бизнесмены подключили несколько женщин и молодых парней в качестве заговорщиков и администраторов.