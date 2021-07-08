Супруги из Ставрополя, прожившие вместе 71 год, признаны «Семьей года»

Семья Клименко. Фото: администрация Ставрополя

Семья ветеранов из Ставрополя стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Нина Николаевна и Федор Петрович Клименко одержали победу в региональном этапе конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья».

Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе администрации Ставрополя, в этом году пара переступила порог «благодатной свадьбы». Супруги Клименко прожили вместе 71 год и воспитали 3 детей, несмотря на то, что на их долю выпали тяжелые военные и послевоенные испытания.

Сейчас в семье Клименко 10 внуков и правнуков. Федор Петрович в свои 95 лет занимается патриотическим воспитанием молодежи и принимает активное участие в городских мероприятиях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что еще одна семейная пара Ставрополья получила медаль за долгие 50 лет совместной жизни. Супруги, всю жизнь посвятившие медицине, воспитали дочь, которая пошла по стопам родителей и стала военным медиком.