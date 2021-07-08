В «Россети Северный Кавказ» за помощью в онлайн-формате обратились более 50 000 раз

Фото: Россети.

Потребители электроэнергии стали чаще обращаться в «Россети Северный Кавказ» посредством дистанционных электронных сервисов.

С января по 30 июня текущего года в электросетевую компанию поступило порядка 69,5 тысячи обращений от потребителей электроэнергии, проживающих в регионах СКФО. Из них более 50 тысяч (72 %) - дистанционно: через онлайн-сервисы, контакт-центр, мессенджеры в социальных сетях. В сравнении с первым полугодием прошлого года количество онлайн-обращений возросло более чем на 17 %.

Чаще всего в «Россети Северный Кавказ» обращались из Республики Дагестан (более 37 тыс. раз). От ставропольцев поступило в компанию около 10,2 тыс. запросов. Из Чеченской Республики - свыше 6,8 тыс.; порядка 6,2 тыс. - от потребителей Кабардино-Балкарии; почти 3,9 тыс. - из Северной Осетии; более 2,8тыс. - из Карачаево-Черкесии; свыше 2,3 тыс. - из Ингушетии.

Самыми распространенными и актуальными темами обращений по-прежнему остаются вопросы, связанные с технологическим присоединением к сетям компании, надежностью энергоснабжения и платежами.