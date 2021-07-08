В Буденновском округе столкнулись машина "Скорой помощи" и тягач

Все медики оказались в больнице. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции СК

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила, что в Буденновском городском округе случилась авария с участие машины "Скорой помощи" и грузового тягача. Больше всего пострадала машина медиков.

ДТП случилось около полудня на дороге "Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Мин-Воды". Скорая спешила на вызов и проехала на красный свет, включив мигалки. Однако водитель не проверил дорогу и, соответственно, не заметил грузовой тягач.

Водитель тягача не получил серьезных травм. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции СК

- В больницу доставлены трое участников - 60-летний водитель и 2 пассажира УАЗа (две девушки фельдшеры). Пострадавшим назначено амбулаторное лечение, - сказано в сообщении ведомства.

Начали проверку, будет установлена степень ответственности каждого из участников ДТП.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аварии в Ставропольском крае, в которой пострадали 8 человек, в том числе дети. Авария случилась 8 июля на 30 километре трассы "Ставрополь - Красногвардейское". Водитель "ВАЗ-2105", двигаясь с превышением скорости, не выдержал дистанцию с впереди едущей машиной. Чтобы уйти от столкновения, он выехал на встречную полосу и там врезался в Хендэ.