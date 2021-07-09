В Карачаево-Черкесии эвакуировали 45 туристов

Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева завершили эвакуацию туристов в Нижне-Архызском историко-архитектурном и археологическом комплексе. Накануне стало известно, что группа из 39 человек оказалась в ловушке из-за повреждения автомобильной переправы через реку «Подорванка».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, были эвакуированы на самом деле 45 человек.

- Туристы из Челябинска направлены в гостиницу в поселке Домбай, где они ранее остановились. Часть туристов на частном автотранспорте направлена в поселок Псебай Краснодарского края, - добавили в ведомстве.