Жители Ставрополья предотвратили ДТП с водителем в наркотическом опьянении

Пресс-служба Госавтоинспекции рассказала про то, как бдительность граждан помогла предотвратить аварию на дороге. Жители Ставрополья заметили, что водитель одного из авто пьян, сразу сообщили в полицию.

Сотрудники правопорядка оперативно остановили машину и попросили водителя предъявить документы. Но он был в настолько неадекватном состоянии, что не понимал требований полицейского.

- 35-летний местный житель заламывал себе руки, бился головой об руль и практически не мог разговаривать. Пояснить свое состояние и причины нахождения за рулем автолюбитель был не в состоянии. Гражданина доставили в наркологический диспансер, где ему оказали квалифицированную помощь, - сказано в сообщении.

Ранее мужчину уже ловили за ездой в пьяном виде. Против него возбудили пять уголовных дел. Сейчас преступник находится в диспансере - приходит в себя. Ему грозит два года лишения свободы.