Турагентства Ставрополья подняли цены на поездки в Турцию на 27%

Северо-Кавказстат сообщил, что в июне 2021 года цены на продукты, непродовольственные товары и услуги снова поднялись. В сфере услуг рекордсменом стал зарубежный туризм с поездками в Турцию и Арабские эмираты.

- Из услуг, оказываемых населению края, в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года максимальное повышение цен и тарифов отмечалось в группе «услуги в сфере зарубежного туризма» на поездку на отдых в Турцию на 27,2%. Поездка на отдых в ОАЭ стала дороже на 1,7%, - сказано в сообщении ведомства.

Это связано с открытием границ и высоким потоком туристов на зарубежные курорты. Аэропорт Ставрополя принял на 61% больше пассажиров за последние полгода, чем за аналогичный период и в 2020 году, и в 2019, когда еще не было коронавируса.

Также подорожал проезд на поезде в плацкарте. Теперь путешественники платят на 21,2% больше даже в эконом-классе, такая же ситуация с самолетами.