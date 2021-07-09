Минздрав России призвал власти Дагестана нарастить темпы вакцинации

Пресс-служба Минздрава России сообщила, что ведомство назвало регионы, которым в срочном порядке нужно нарастить темпы вакцинации. Среди них республики Северного Кавказа, в том числе - Дагестан.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что хуже всего массовая вакцинация проходит в Дагестане. Причем фоном для низких темпов иммунизации служит резкий рост смертности от коронавируса.

- Смертность резко возросла. Эта цифра вызывает большую настороженность. Еще в апреле этого года такое количество умерших от COVID-19 и внебольничных пневмоний было зарегистрировано за весь месяц, а здесь ситуация за шесть дней, - заявила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева 7 июля.

С каждым днем число летальных случаев растет. К 9 июля в регионе скончались 1 571 человек. На 8 июля за сутки погибли больше 100 человек.

На сегодняшний день в Дагестане вакцинировались 177 807 человек, это чуть более 5% населения. Для победы над коронавирусом нужно 80% иммунизированного населения - или через вакцину, или через антитела.