Средняя зарплата на Ставрополье увеличилась до 34 тысяч рублей

В пресс-службе Северо-Кавказстат сообщили, что зарплата в январе-апреле 2021 года увеличилась по сравнению с показателями 2020 года на 8.2%. Средняя заработная плата по региону составила почти 34 тысячи рублей.

Реальный размер выплат увеличился на 2,3%. Больше всего платят сотрудникам в финансовой и страховой сфере (больше 56 тысяч рублей), а также трудящимся сферы информационной связи, госуправления и военной безопасности (больше 45 тысяч рублей).

- Средняя заработная плата работников в деятельности по транспортировке и хранению составила – 36,7 тыс. рублей, в обрабатывающих производствах - 35,9 тыс. рублей, в деятельности в области здравоохранения и социальных услуг - 32,5 тыс. рублей, в строительстве - 32,2 тыс. рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об уменьшении уровня безработицы в регионе и подорожании путевок в Турцию.