В Дагестане режим изоляции для граждан старше 65 лет продлили до 31 июля

Власти Дагестана продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до конца июля 2021 года. Зараженных в республике меньше не становится, а летальность растет.

Также темпы массовой вакцинации оставляют желать лучшего. Минздрав России призвал Дагестан в кротчайшие сроки нарастить темпы иммунизации. Это касается не только Дагестана, но всего Северного Кавказа.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что хуже всего массовая вакцинация проходит в Дагестане. Причем фоном для низких темпов иммунизации служит резкий рост смертности от коронавируса.

К 9 июля в регионе скончались 1 571 человек. На 8 июля за сутки погибли больше 100 человек.

На сегодняшний день в Дагестане вакцинировались 177 807 человек, это чуть более 5% населения. Для победы над коронавирусом нужно 80% иммунизированного населения - или через вакцину, или через антитела.