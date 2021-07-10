Названа средняя зарплата в Ставропольском крае за первое полугодие 2021

Северо-Кавказстат назвал среднюю зарплату в Ставропольском крае. Она увеличилась на 8,2% и составляет 33904 рублей. Реальный ее размер, скорректированный на индекс потребительских цен, вырос на 2,3%. Самые большие зарплаты сложились в финансовой и страховой сферах (56,7 тысяч), а также в деятельности в области информации (46,3 тысяч) и обеспечении электрической энергией, газом и паром (44,7 тысяч).

Ранее "КП-Ставрополь" писала, что уровень безработицы в Ставропольском крае по состоянию на апрель 2021 года составила 5,5%. В регионе проживает 1,381 млн трудоспособных людей. Из них как занятые числятся более 1,2 млн. Нигде не работают 87 тысяч человек.