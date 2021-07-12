В Ставрополе на улице Фроленко 21 сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном доме

В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке Ставрополя. Дом расположен на улице Фроленко, а огонь начал распространяться с кухни одной из квартир на 9 этаже.

Сообщение о пожаре поступило примерно в 15:50, спасатели сразу выехали на место происшествия. Известно, что огонь распространился на шесть квадратных метров, когда его начали ликвидировать. Никто не пострадал, но людей пришлось эвакуировать.

На месте работали 21 пожарный и 8 единиц техники.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре на полях Ставропольского края, который нанес значительный ущерб сельхозкультурам.