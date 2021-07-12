Флаг «ЕвроХима» развернули на Эльбрусе

Химики на вершине Эльбруса.

Свое восхождение на Эльбрус невинномысские «еврохимовцы» посвятили двум большим событиям - 20-летию компании российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко и 60-летию первичной профсоюзной организации «Невинномысского Азота». Обе круглые даты отмечаются в этом году.

В акции, которая началась 3 июля, а завершилась 10-го, приняли участии сотрудники «Невинномысского Азота», «Невинномысск-Ремстройсервиса», «Депо-ЕвроХим» и представители первичной профорганизации «Азота» Росхимпрофсоюза.

Поднимались по северной стороне горы, акклиматизацию проходили на разных высотах - на 2500 метров над уровнем моря в базовом лагере на поляне Эммануэля и в приюте «Северный» на высоте в 3800 метров. 8 июля на восточной вершине (5621 м) невинномыссцы развернули флаги «ЕвроХима», «Росхимпрофсоюза» и Ставропольского края. Тому, как происходило покорение знаменитой горы, посвящен видеоролик, размещенный в Инстаграме на странице главы Невинномысска, Героя России Михаила Миненкова.

Кстати, свое 20-летие «ЕвроХим» в Невинномысске отпразднуют в День города в сентябре. Горожанам обещают яркий праздник с массой развлекательных мероприятий и выступлением «звезды» российской эстрады.