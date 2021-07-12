Владимир Владимиров поручил составить предложение программы постковидной реабилитации

В пресс-службе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова сообщили, что он поручил до конца июля составить предложение для включения программы посковидной реабилитации в санаториях региона в федеральный проект.

- Прогнозно, примерно каждому шестому перенесшему COVID-19 в нашей стране может потребоваться медреабилитация. На Кавказских Минеральных Водах уже реализуются такие программы, мы готовы принимать на курсы оздоровления. Поручаю до конца июля подготовить соответствующие предложения от края в федеральную программу по "постковидной" реабилитации, - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Уже сейчас в более чем 20 санаториях Кавказских Минеральных Вод реализуется программа восстановления пациентов, переболевших коронавирусом. С прошлого года реабилитацию после COVID-19 и пневмонии прошли уже свыше 4,2 тысяч человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила профессионализм медиков Ставрополья и предположила, что федеральная программа реабилитации будет основана на базисе санаториев региона.