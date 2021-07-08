Санатории Кавминвод станут базовыми для реабилитации ковид-пациентов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Кисловодск с рабочей встречей. Одним из вопросов повестки стала программа постковидной реабилитации в санаториях. Здравницы Кавказских Минеральных Вод могут стать основными для реализации проекта.

- Кавказские Минеральные Воды, в частности Кисловодск, медицинские учреждения и санатории, которые здесь работают, они имеют колоссальный опыт реабилитации. Думаю, что Кавминводы могут стать серьезной базой для реализации всероссийской программы, - заявила Матвиенко.

Также она отметила профессионализм медиков, которые работают в санаториях.

Напомним, на настоящий момент в здравницах Ставрополья уже работает программа реабилитации коронавирусных пациентов. Более 7 тысяч человек прошли комплекс процедур в 20 учреждениях.