Спикер Совета Федерации Матвиенко 8 июля приедет в Кисловодск по работе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 8 июля посетит Кисловодск с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

В первую очередь спикеру Совфеда покажут, как в санаториях идет реабилитация людей, переболевших коронавирусом. Постковидные программы, которые используют 20 здравниц Кисловодска, попробовали более 7 тысяч россиян. На повестке будет стоять вопрос об эффективности такой реабилитации и ее ценовая доступность.

Кроме того, Матвиенко ознакомится с ходом строительства новых туристических объектов.

- Проспект Ленина станет аналогом Курортного бульвара. Здесь возведут фонтаны, сквер балерины Кшесинской, бюветы с минеральной водой, ротонды и галереи, - сообщает администрация Кисловодска.

Также группа посетит Старое озеро, которое закончат реконструировать до конца 2021 года.