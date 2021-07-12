В Андроповском округе Ставрополья починили 2 км дорог за 19 миллионов рублей

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья сообщили, что в Андроповском округе провели комплексный ремонт 2 километров дорог за 19 миллионов рублей. Работы прошли по участку Султан - Примыкание к автомобильной дороге Курсавка - Крымгиреевское.

Для починки выбрали именно эту дорогу из-за ее изношенности и востребованности: по этому направлению проходят не только легковые, но и грузовые автомобили. После завершения работ, здесь укрепили обочины и обновили асфальтобетонное покрытие.

- Благодаря реализации краевой госпрограммы и участию в них муниципальных образований региона, качественных дорог, соединяющих между собой села, поселки и хутора, становится с каждым годом все больше, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Невинномысске на починку дорог выделили 52 миллиона рублей, а длина участка составила 2,6 км.