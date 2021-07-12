«Россети Северный Кавказ» вкладываются в развитие консолидированных сетей Нальчика

Фото: Россети.

Электросети столицы Кабардино-Балкарии переданы в аренду "Россети Северный Кавказ" для обеспечения надежного и безаварийного электроснабжения потребителей в июне 2020 года.

За прошедший год специалисты Нальчикских горэлектросетей филиала «Каббалкэнерго» провели капитальный ремонт 4,5 км проводов ВЛ-10/6/0,4кВ с заменой неизолированных линий на самонесущий изолированный провод (СИП), отремонтировали 87 кабельных участков 10/6/0,4кВ общей протяженностью 1,518 км с установкой 211 соединительных и концевых муфт; 119 трансформаторных подстанций прошли техническое обслуживание.

Благодаря системному подходу к обслуживанию сетей удалось снизить не только количество технологических нарушений в сетях, но и сократить длительность восстановления нарушенного электроснабжения: жители Нальчика оценили новый стиль работы столичного подразделения филиала «Каббалкэнерго» после разрушительного по своим последствиям грозового фронта, который обрушился на Нальчик и другие муниципалитеты в 4 - 5 июля.

Энергетикам удалось не только избежать массовых длительных отключений, но и очень оперативно восстановить многочисленные точечные обрывы и аварии, возникшие по причине поваленных ураганом деревьев на потребительские линии 0,4 кВ.