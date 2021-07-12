Мэр Пятигорска объяснил, что введение карантина было неизбежным

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что введение карантина в городе было продиктовано необходимостью. В это время началась вспышка заболеваемости.

- Когда мы вводили карантин в городе, был большой всплеск заболеваемости. Мы были лидерами в крае. Другого пути не было. И решение о закрытии города было правильным, потому что ситуацию удалось стабилизировать и выйти на средний уровень, - заявил Ворошилов в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".

Также он добавил, что сейчас ситуация в Пятигорске средняя по краю, то есть город вышел из списка антилидеров. На настоящий момент из пяти медучреждений COVID-19 работают трое. Мэр заверил, что если эпидемиологическая ситуация снова начнет ухудшатся, власти готовы развернуть дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

- А по поводу роддома [в октябре 2020 года его переоборудовали под COVID-госпиталь - Прим.] Пятигорск в сложный период еще раз доказал, что он город-госпиталь, как это было в Великую Отечественную. На КМВ мы были единственным городом, где было переоборудовано пять учреждений под ковидных больных, - резюмировал Ворошилов.

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