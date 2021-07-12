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Общество12 июля 2021 20:29

Кто сможет бесплатно пройти постковидную реабилитацию в Пятигорске

Это касается пациентов с тяжелой формой коронавируса
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал в прямом эфире Радио "Комсомольская правда", что в санаториях города-курорта запускают программу бесплатной реабилитации пациентов, которые переболели коронавирусом. Пройти восстановление в здравницах Пятигорска смогут воспитатели, врач, преподаватели и другие сотрудники муниципальных учреждений.

- Как попасть в программу? Они идут через управление образования по тем заключениям и рекомендациям врачей. Это касается пациентов с тяжелой формой болезни. Когда человек лежал в реанимации. Мы формируем список и поочередно размещаем в санатории, - разъяснил Ворошилов.

Ранее Ворошилов объяснил, почему власти города ввели карантин и как он отразился на жизни местных жителей.

Полностью интервью с мэром Пятигорска читайте на сайте stav.kp.ru

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