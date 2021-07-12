Россельхозбанк открывает новые возможности для клиентов старшего поколения

Для клиентов старшего поколения, чаще всего это уже пенсионеры, работает экосистема от Россельхозбанка «Моё время». В удобном формате и простом понятном интерфейсе для посетителей онлайн-платформы представлен ряд сервисов и программ, которые помогают оптимизировать деятельность людей предпенсионного и пенсионного возрастов.

Здесь клиенты банка могут выбрать любой из продуктов РСХБ, подходящий именно для данной категории граждан: оформить пенсионную карту, открыть вклад на особых условиях, получить пенсионный кредит или воспользоваться иной банковской услугой. Для этого нужно пройти стандартный процесс регистрации на онлайн-платформе, после чего клиенту станет доступен весь перечень услуг.

Помимо банковских продуктов, на портале размещены также полезные сервисы и специальные предложения от партнеров банка: РСХБ-Страхование жизни, РСХБ-Страхование, Забота. Личный помощник, Союзмедсервис, Pay Ring (Платёжное кольцо), Правокард, Clicktoid (КликТуАйДи).

Благодаря этому партнерству представители старшего поколения теперь могут онлайн осуществить страхование собственного здоровья и здоровья близких, получить комплексную дистанционную поддержку по разным бытовым, медицинским юридическим и административным вопросам, воспользоваться услугами по поиску потерявшихся близких людей или питомцев, а также приобрести новый инструмент оплаты - платежное кольцо, которое заменит пластиковую карту или наличные.

- Клиенты старшего поколения - это особая целевая аудитория клиентов, на сегодня они составляют немалую часть клиентской базы Ставропольского филиала. Банк изначально разработал специальную продуктовую линейку, соответствующая их запросам. Теперь, учитывая растущий уровень цифровизации, Россельхозбанк внедрил экосистему «Моё время», что значительно повысило степень доступности услуг банка для маломобильных пенсионеров, - подчеркнула директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

Сейчас в Ставропольском филиале банка открыто порядка 50 тысяч действующих счетов пенсионеров, которые первоначально или уже неоднократно обращались в подразделения РСХБ в регионе.