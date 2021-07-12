Гостиницы и санатория Пятигорска отмечают недостаток свободных мест

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" поднял проблему практически стопроцентной заполняемости гостиниц, отелей и санаториев города-курорта. Он предположил, что это связано с отграничениями выезда за границу, поэтому россияне отправляются отдыхать на родные курорты.

Также от отметил исключительную роль курортного сбора для развития Пятигорска. По его словам, инфраструктура изнашивается из-за большого потока туристов, а курсбор позволяет ее вовремя восстанавливать и улучшать.

- Курортный сбор полностью себя оправдывает. Если представить, что курортного сбора не было бы - значит, не было бы этого всего в Пятигорске. Для местных это не является налоговым бременем, это издержки отдыхающих, которые к нам едут. Я считаю, что это небольшая плата, чтобы развивать нашу курортную инфраструктуру, - заявил Ворошилов.

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