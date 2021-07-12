Мэрия Пятигорска придумала, как остановить разрушение центра города

Фрагмент записи интервью

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" о мерах сохранения старинной архитектуры в городе-курорте. В 2022 году администрация сможет контролировать все действия с важными зданиями в центре города.

- Чтобы сохранить исторический центр города, мы приступили к разработке новых градостроительных документов. Мы проведем научно-культурное исследование, чтобы установить центру города статус достопримечательного места. Что позволит установить регламент даже по тем объектам, которые не имеют статуса охранных. Это позволит четко установить действия собственника в части ремонта здания и прочего. Это поможет нам остановить разрушение центра города, - сказал Ворошилов в интервью "Комсомольской правде".

Ранее под охраной находились только те здания, которые относятся к объектам культурного наследия. Остальные здания можно было сносить без согласия мэрии.

Разработка документов плана уже началась. И закончится она в 2022 году.

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