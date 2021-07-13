Информацию о падении девушек с качелей над Сулакским каньоном проверит прокуратура

Прокуратура Дагестана инициировала проверку информации о падении двух девушек с качелей над Сулакским каньоном.

- По предварительной информации, пострадавшие получили небольшие телесные повреждения. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба Прокуратуры РД.

Напомним, видеоролик с моментом падения девушек с качелей разместили в социальных сетях очевидцы инцидента. На кадрах видно, как двух дам на качелях, установленных над обрывом, раскачивает молодой человек. В какой-то момент девушки срываются с качелей и летят вниз.

На место ЧП выезжали сотрудники правопорядка. Выяснилось, что инцидент произошел еще месяц назад. Героини ролика серьезных травм не получили. Опасный аттракцион сейчас не работает. Организатора могут привлечь к ответственности.