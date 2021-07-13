Мэрия Пятигорска хочет следить за маршрутками по спутникам

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил в интервью "Комсомольской правды", что администрация задумывается о вводе системы ГЛОНАСС для слежения за городскими перевозчиками. В первую очередь это позволит контролировать действия маршруток - вышли ли они на рейс, едут ли по определенному маршруту. Это позволит быстро выявлять нарушения и реагировать на них.

Интервью записывалось в прямом эфире Радио "Комсомольская правда". Потому у жителей Пятигорска была возможность задать Ворошилову те вопросы, которые их более всего волнуют. Большая часть касалась дорог.

Пятигорчанин, например, в прямом эфире заявил, что на улице Ессентукская идет незаконная торговля арбузами. И из-за этого стихийного рынка на участке образуются пробки.

- Торговый отдел работает в постоянном режиме по пресечению незаконной торговли. И мы обратим внимание на этот участок, - пообещал Ворошилов в прямом эфире.

Интервью с Дмитрием Ворошиловым читайте по ссылке. Либо слушайте на сайте Радио или на нашем YouTube-канале.