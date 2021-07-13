Свыше 10 тысяч звонков приняли операторы филиала «Дагэнерго» в период пиковых нагрузок на электросети Махачкалы 7 - 11 июля

Фото: Россети.

Сегодня в Махачкале прошло совещание под руководством директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомеда Абдурашидова. Главной темой стал вопрос оперативного реагирования специалистами Махгорсетей на обращения граждан по вопросам энергоснабжения, а также снижения среднего нормативного времени устранения технологических нарушений.

Напомним, что 7 июля в Махачкале прошел сильный дождь, выпала месячная норма осадков, в результате чего произошли локальные отключения электроснабжения части потребителей города Махачкала, пригорода столицы, Хасавюртовского и Ногайского районов Дагестана. Министерством энергетики республики Дагестан совместно с филиалом «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и МЧС Дагестана был создан штаб по ликвидации последствий резкого ухудшения погодных условий.

В работах по восстановлению энергоснабжения были задействованы более 50 бригад и 50 единиц спецтехники. Начальник МГЭС филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Рашид Магомедов отметил, что за период с 7 по 11 июля сотрудники Махачкалинских городских электрических сетей приняли 10 518 звонков от потребителей по различным вопросам электроснабжения. Директором филиала «Дагэнерго» Магомедом Абдурашидовым было отмечено, что организации обратной связи с населением республики нужно уделять пристальное внимание. Особенно это важно в столице Дагестана.

- Население Махачкалы, только по официальным данным превышает 600 тысяч человек, а по неофициальным, приближается к миллиону жителей. Естественно, когда электрические сети испытывают сверхнормативные нагрузки и происходят временные отключения электроэнергии, телефоны Махачкалинских городских электрических сетей буквально начинают обрывать. Несмотря на огромную загруженность и большое количество звонков, мы их стараемся обрабатывать и реагируем на поступившие запросы, - отметил главный инженер Махачкалинских городских электрических сетей филиала «Дагэнерго» Раджаб Абакаров.

Специалисты Махгорсетей, работают в 3 смены, в каждой из которых на звонки потребителей отвечают 3 человека. Одна смена длится с 8 утра до 12 часов ночи. За каждым принятым звонком стоит живой человек, который стремится помочь жителю Махачкалы, позвонившему в сетевую компанию.

Напомним, что житель Махачкалы в случае отключения электроэнергии может обратиться свою управляющую компанию, в администрацию по месту жительства, на единый бесплатный телефон контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220 или на портал светлаястрана.рф (работают круглосуточно), а также по номеру Махачкалинских горэлектросетей: 51-61-71 (многоканальный), 67-41-05, 63-15-53,63-12-49, 63-14-03, 63-54-65, 67-41-05.

В ходе совещания было отмечено, что в столице республики только 40 % энергообъектов находятся в зоне обслуживания филиала «Дагэнерго» на правах аренды - это 800 трансформаторных пунктов и комплектных трансформаторных подстанций; линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 700,6 км и 6-10 кВ протяженностью - 393,6 км; кабельных линий 0,4 кВ - 359,5 км и кабельных линий 6-10кВ – 339,148 км, 1 247 силовых трансформаторов и 141 фидер 6-10 кВ.

Официально принятых на баланс «Дагэнерго» электросетей Махачкалы нет. Они принадлежат либо сторонним собственникам, либо являются бесхозяйными. Осложняет работу энергетиков хаотичная застройка вблизи энергообъектов в нарушении существующих охранных зон.

- Часто наша техника просто не может подъехать к энергообъекту из-за плотной застройки вокруг него. Это, конечно, увеличивает время восстановления энергоснабжения. Однако, несмотря на это, наши специалисты делают все возможное, чтобы поскорей вернуть свет в дома своих земляков, - отметил главный инженер МГЭС филиала «Дагэнерго» Раджаб Абакаров.

По итогам совещания Магомед Абдурашидов дал поручение соответствующим службам усилить взаимодействие с местными органами власти и профильными ведомствами в части обмена информацией в условиях сверхнормативных нагрузок на электрические сети столицы Дагестана.