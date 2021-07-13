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Здоровье13 июля 2021 13:23

Жители Дагестана хуже всех в России прививаются от коронавируса

Республика находится на последнем месте по проценту вакцинированного населения
Анна ЕГОРОВААнна ЕГОРОВА
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Вакцинация от коронавируса в Дагестане идет очень медленными темпами. Об этом еще неделю назад заявляла зампред правительства РФ Татьяна Голикова. За прошедшее время ситуация не изменилась.

По данным на 13 июля 2021 года, Дагестан занимается последнее место в России по количеству вакцинировавшихся - 189 845 человек сделали прививку хотя бы одним компонентом (6,06% от населения), полностью привито 3% населения (94703 человека).

За последние сутки 195 жителям республики был поставлен диагноз Covid-19. Общее число заразившихся за время пандемии составило 38114 человек. Выздоровевших - 34242, умерших - 1592 (+7 за сутки).