С полей Ставрополья собрали 2,7 млн тонн зерна к июлю 2021 года

В пресс-службе главы Ставропольского края сообщили о ходе уборочной кампании в регионе. На настоящий момент с полей собрали более 2,7 миллионов тонн зерна с 800 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила 34 центнера с гектара.

Уборка проходит во всех городских округах Ставрополья. Но лучшие показатели зафиксировали в Кочубеевском и Новоалександровском округах - там урожайность превышает 60 центнеров с гектара.

- Вопрос опашки населенных пунктов, выполнения противопожарных мероприятий при проведении уборки - это вопрос безопасности людей. До конца этой недели необходимо проконтролировать соблюдение всех требований профилактики, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре, который уничтожил 7 тысяч квадратных метров пшеницы и гороха.