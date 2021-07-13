Мужчину, до смерти забившего табуретом знакомого на Ставрополье, осудили на 8,5 лет

Пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю сообщила, что местного жителя, который убил своего знакомого табуретом. Суд осудил его на 8,5 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, мужчина поссорился со знакомым во время пьянки. Конфликт начался из-за того, что знакомый оскорбил мертвую мать хозяина дома, а тот не выдержал и напал на оппонента. В итоге преступник до смерти забил 45-летнего мужчину.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другом подобном случае, когда двое мужчин обиделись на сожительниц и избили их металлическим ковшом и табуретом.

Инцидент произошел в Кировском городском округе Ставрополья. Туда в местную больницу с различными травмами доставили двух женщин.

Выяснилось, что их избили сожители. В отдел полиции доставили подозреваемых.

Они признались в содеянном. По словам мужчин, они были пьяные, между ними и женщинами произошел конфликт на бытовой почве. Так они хотели пресечь якобы оскорбительные высказывания сожительниц в их адрес.