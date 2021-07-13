Экологи проверили, каким воздухом дышат жители Невинномысска

Передвижной экологический пост.

Замеры с помощью передвижного экопоста произвели сегодня сотрудники экологической лаборатории «Ставропольского центра государственного экологического мониторинга».

Подобные проверки проводятся регулярно по всему краю - в рамках подпрограммы «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов» госпрограммы Ставропольского края «Охрана окружающей среды».

Как сообщили в минприроды СК, в воздухе, которым дышат жители и гости промышленной столицы Ставрополья, проверяющие не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Кстати, градообразующее предприятие города химиков «Невинномысский Азот», входящий в состав минерально-химического холдинга «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, вопросам экологии уделяет большое внимание.

В рамках масштабной программы «Новое производство - чистые реки», сейчас ведется поэтапная модернизация цеха биохимической очистки, который производит очистку всех сточных вод города - промышленных и бытовых (в Невинномысске нет собственных очистных сооружений).

Помимо этого, инициативная молодежь «Невинномысского Азота» регулярно участвует в различных экологических мероприятиях - недавно активисты в рамках акций «20 добрых дел ЕвроХима», «Воды России» и «Чистые берега Кавказа» совместно с экологической организацией «Экологический патруль» провели субботник по уборке русел рек Кубань и Большой Зеленчук.