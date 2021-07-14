Ставропольский «Сигнал» увеличивает выпуск гражданской продукции

Фото: ПАО «Сигнал».

На ПАО «Сигнал» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) создан новый технологический участок по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Его запуск состоится летом 2021 года, в результате объем выпуска гражданской продукции на предприятии увеличится более чем в два раза.

Запуск нового участка - важный этап диверсификации деятельности предприятия. По словам генерального директора завода Андрея Кочерги, уже в четвертом квартале 2021 года «Сигнал» планирует производить до 10 тысяч приборов учета в месяц. Благодаря расширению производственных площадей завод вдвое увеличит выпуск востребованной продукции гражданского назначения.

- Уже сегодня, накануне запуска участка, у «Сигнала» есть заказ на производство 85 тысяч приборов учёта, - рассказал генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов. - Наряду с ростом объёмов производства увеличится и число рабочих мест на предприятии - работу на участке получат 40 специалистов, уже стартовало обучение новых сотрудников.

В настоящее время для работы над новым изделием подготовлена группа специалистов-монтажников. Прошёл набор сборщиков и регулировщиков. В выпуске приборов учета будут задействованы два производственных цеха.

Ставропольский радиозавод «Сигнал» производит электронные счётчики 30 лет. Новые статические счётчики электроэнергии, выпуск которых будет запущен на радиозаводе «Сигнал» в августе, предназначены для измерения и учёта электрической активной и реактивной энергии в двухпроводных сетях переменного тока с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Счётчики могут использоваться автономно или в автоматизированной системе с передачей данных по каналу GSM.