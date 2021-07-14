«Россети Северный Кавказ» выявили на Ставрополье кражи электроэнергии почти на 2,5 млн рублей

Фото: Россети.

247 фактов неучтенного потребления электроэнергии выявила компания «Россети Северный Кавказ» в зоне функционирования филиала «Ставропольэнерго» за 6 месяцев текущего года.

Из общего числа нарушений 180 случаев связаны с безучетным потреблением электроэнергии и 67 с бездоговорным использованием ресурса суммарным объемом почти на 1,1 млн кВт*ч. Это сопоставимо с четырехдневным энергопотреблением 37 тысяч жителей города Изобильный. В денежном выражении объем обнаруженного неучтенного потребления равен почти 2,5 млн рублей. По количеству выявленных фактов энерговоровства впереди население - 238 случаев на 971 тыс. кВтч.

В отношении юридических лиц составлено 9 актов неучтенного потребления электроэнергии на 52,981 тыс. кВтч. Основная часть случаев хищения ресурса - 139 - пресечена на территории производственной деятельности Прикумских электросетей. Из них: в Буденновском районе - 55, Нефтекумском - 44, Левокумском - 33 и 7 - в Арзгирском.

Стоит отметить, борьбу с расхитителями электроэнергии ставропольские энергетики ведут непрерывно, ежемесячно выявляя факты безучетного потребления. Все взысканные с расхитителей электроэнергии средства сетевая компания направляет на модернизацию и повышение надежности электроснабжения добросовестных потребителей.